شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد حازم إمام فى مواجهة نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد جاهزية حازم إمام، قائد الزمالك، للتواجد مع الفريق الأبيض خلال المواجهة المقبلة أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، المحدد لها يوم 19 من مايو الجارى، بالمغرب، وذلك بعد مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق لأول مرة مساء السبت الماضى، عقب تعافيه من الإصابة التى تعرض لها بمزق فى عضلة السمانة.

وكان حازم إمام قد ابتعد عن مباريات الزمالك فى الفترة الماضية، حيث فضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، استبعاده من موقعة الداخلية بالدورى التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الأبيض 2 ـ 1، حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى، خاصة فى ظل حاجة الفريق لخدماته كبديل استراتيجى للتونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، خلال مواجهتى نهضة بركان المغربى القادمة.