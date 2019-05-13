شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية الأحد 12 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية أمس الأحد 12 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يعود للمركز الثانى بإقصاء الداخلية من الممتاز بالفوز 2 / 1.

الزمالك يعود للمركز الثانى بإقصاء الداخلية من الممتاز بالفوز 2 / 1

تغلب الزمالك على الداخلية، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.

الزمالك يطير الخميس للمغرب لمواجهة نهضة بركان فى الكونفدرالية

تتوجه بعثة الزمالك مساء الخميس القادم على متن طائرة خاصة إلى المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

الجهاز الطبى لمنتخب تونس يوضح موقف ساسى من نهائى الكونفدرالية أكد الجهاز الطبي للمنتخب التونسي، لنظيره بنادى الزمالك صعوبة لحاق الدولى فرجاني ساسي لاعب الوسط بمباراة الأبيض فى إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها يوم 26 مايو الجاري على ستاد برج العرب. رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، ضمن الأسبوع الـ31 للدورى الممتاز، والتي كان مقرراً إقامتها الأربعاء 15 مايو الجارى، إلى موعد يحدد فيما بعد، نظراً لوصول الزمالك للدور النهائى فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية. Advertisements

الأهلي يصرف 20 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على سموحة

قرر مسئولو النادى الأهلى صرف 20 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق فور انتهاء مواجهة سموحة، والتى فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدورى العام.

الأهلي يرصد 50 مليون جنيه لتدعيم الهجوم فى الصيف رصد مسئولو النادي الأهلي مبلغ، 3 ملايين دولار أى ما يزيد عن 50 مليون جنيه لضم مهاجم أجنبي بمواصفات خاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق بلاعب قوي ومُتميّز بعدما تأكد الجهاز الفني ومسئولو النادي أن الفريق بحاجة لمهاجم يختلف عن المهاجمين المتواجدين في الفريق حالياً.

تاكيس جونيس يحذر لاعبى دجلة من تكرار أخطاء مباراة الزمالك أمام بيراميدز

حذر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، لاعبى فريقه من خطورة بيراميدز، قبل المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.