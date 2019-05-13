شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفع عقد الـ700 ألف جنيه للبلعوطى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة إنبى على زيادة المقابل المالى لعبد العزيز البلعوطى حارس الفريق البترولى فى الموسم القادم، وذلك بما يتناسب مع المجهودات التى قدمها الحارس فى الموسم الجارى ومساهمته فى تقدم الفريق بعيدا عن منطقة الهبوط فى الأسابيع الأخيرة.

ويتقاضى البلعوطى وفقا لعقده الحالى مع إنبى ما يقرب من 700 ألف جنيه حيث يعد أحد أبناء النادى البترولى وتم تصعيده فى السنوات الماضية ولكن تواجد الثلاثى محمد عبد المنصف وعماد السيد وعلى لطفى كان يحول دون مشاركته بشكل أساسى مع الفريق البترولى قبل أن يرحل عبد المنصف لدجلة ولطفى للأهلى وعماد السيد للزمالك ليصبح البلعوطى الحارس الأساسى حاليا للفريق البترولى.