شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك فى الدورى العالمى بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى على المشاركة فى بطولة الدورى العالمى المقرر إقامتها يونيو المقبل بكرواتيا . وطلب مسئولى الاتحاد من الجهاز الفنى لمنتخب الكاراتيه تحقيق نتيجة إيجابية، وحصد لقب البطولة بأكبر عدد من الميداليات، خاصة وأنها إعداد للبطولة الأفريقية للشباب و الكبار التى تقام فى نفس الشهر. يذكر أن الكاراتيه شارك فى الدورى العالمى للشباب و الناشئين حصد خلالها 11ميدالية متنوعة.

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