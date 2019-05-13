شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: الكرة المصرية لن تتطور بسبب المسئولين المشجعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد العال المدير الفني للداخلية أنه لأول مرة يهبط مع الداخلية بعد 8 سنوات قضاها الفريق فى الدوري الممتاز ، و أنه تقدم بإستقالته ولن يقود الفريق فى المباراتين المقبلتين.

أضاف عبد العال فى تصريحات لقناة ON SPORT أن أكثر ما أحزنه فى المباراة هو "شتيمة" جماهير الزمالك له من بداية المباراة بأفظع الألفاظ ولا يعرف لماذا، هذه ليست كرة قدم والكرة المصرية لن تتقدم.

أشار مدرب الداخلية " المستقيل" إلى أن بعض المسئولين فى الرياضة مشجعين لأندية بعينها ما يؤدى إلى تداخل الخاص فى العام، وكما قلت لن تتطور كرة القدم فى مصر طالما ليس هناك قوانين ولوائح تطبق.