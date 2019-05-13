شكرا لقرائتكم خبر عن ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * الداخليةالمسابقة : الجولة 32 من مسابقه الدوري العام المصري

استاد : بترو سبورت

نتيجة المباراة : هدفين مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم ساحة : محمد الصباحي

المساعد الأول : أحمد توفيق طلب

المساعد الثاني : هشام الدسوقي

الحكم الرابع : محمود وفا

الحكمان الإضافيين : طارق سامي و طارق مجدي

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ميزان التقييم لطاقم التحكيم : حكم المباراة : محمد الصباحي القرارات الفنية والسيطره علي المباراة : في مباراة من المباريات الصعبه نتيجة البحث عن النقطه من كلا الفريقين بالإضافه للأحداث والإختبارات الصعبة داخل وخارج منطقة الجزاء وأهمها في الدقيقه 65 ومطالبة الزمالك بركلة جزاء بداعي الدفع من مدافع الداخليه ضد لاعب الزمالك زيزو ،الحكم والإضافي الأول يشيرا بإستمرار اللعب والقرار صحيح لعدم وجود مخالفه نتيجة أن لاعب الزمالك زيزو استغل تلامس بسيط من مدافع الداخليه وسقط علي أرضيه الملعب وقرار صحيح من الحكم والحكم الإضافي بإستمرار اللعب لاتوجد مخالفه ، وفي الدقيقه 78 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحه وطرد مستحق للاعب الزمالك بهاء مجدي نتيجة الشد الواضح من خارج وداخل منطقه الجزاء ، ومنع فرصه واضحه لتسجيل هدف لم يتردد الحكم الصباحي في احتسابها وطرد صحيح للاعب الزمالك بهاء مجدي ، ويحسب للحكم الشجاعه وعدم التردد في اتخاذ القرار ، وفي الدقيقه 60 يسجل لاعب الداخليه هدف من تسلل واضح لحظة اللعب نتيجة تواجد لاعب الداخليه إبراهيم أبواليزيد في موقف تسلل ثم تداخل مع المنافس وسجل هدف الداخليه الأول ويؤخذ علي الحكم المساعد عدم التمركز الصحيح والربط لحظه اللعب وموقف التسلل.



اللياقه البدنيه والتحرك والتمركز العقوبات الانضباطية أنذر الحكم كلا من محمود شديد و إبراهيم أبواليزيد و محمود القط و سمير فكري من فريق الداخليه في الدقائق 16 ، 20 ، 49 ، 76 نتيجه اللعب بتهور والتشابك والقرارات كلها صحيحه كما أنذر كلا من عمر السعيد و طارق حامد و بهاء مجدي في الدقائق 37 ، 59 ، 76 نتيجة التشابك واللعب بتهور وفي الدقيقه 78 يقوم الحكم بطرد لاعب الزمالك بهاء مجدي وطرد مستحق نتيجة منع فرصه واضحة لتسجيل هدف. : نجح الحكم في استخدام عنصر التحمل العام وتحمل السرعه بشكل جيد ، بالاضافه الي الاحساس الجيد بالمكان ، وتعديل التحرك سريعا قبل ان يدخل في مسار ومحيط اللعب وظهر ذلك في الدقائق 3 ، 7 ، 10 بالاضافه الي استخدام السرعه القصوي في الهجوم المعاكس . وسقط الحكم في التحرك الخاطئ في الدقيقه 63 نتيجه عدم الخروج سريعا من التحرك الخاطئ .اللياقه البدنيه والتحرك والتمركز

تطبيق مبدأ إتاحه الفرصة : تميز الحكم بتطبيق مبدأ إتاحه الفرصة في الدقيقة 21 ، 22 ، 23 ، 59 و إعطاء الإفضليه والفائدة الأكبر بإستمرار اللعب .

درجه صعوبة المباراة : رغبه وطموح كلا الفريقين للحصول علي الثلاث نقاط لتحسين المراكز علي سلم الترتيب .

تقييم الحكمان المساعدان :المساعد الأول : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 1 ، 9 ، 19 بتقدير صحيح وتعاون في احتساب مخالفه بالقرب منه في الدقيقه 69 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني :لم ينجح في ضبط عمليه التسلل في الدقيقه 61 و أشار بإستمرار اللعب في هدف الداخليه الأول علي الرغم من وجود لاعب الداخليه إبراهيم أبو اليزيد في موقف تسلل وتداخل مع المنافس وسجل هدف من تسلل واضح.

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم خارج الملعب طبقا للقانون .

الحكمان الإضافيان :تعاونا مع الحكم خارج الخطوط خاصه في حالات التشبك بين اللاعبين.