شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بحارس واحد فى نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الزمالك فى أزمة كبيرة، بعد تعرض عماد السيد حارس المرمى للإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد، خلال مشاركته أمام الداخلية، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدورى الممتاز، وإنتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1.

وأضطر عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لوضع يده فى "الجبس" بعد التأكد من وجود كسر فى أحد أصابع يده، بعد التألق أمام الداخلية وتصديه لركلة جزاء ثم خرج مصابا وشارك عمر صلاح بدلا منه.

ومن المقرر أن يتولى عمر صلاح الحارس الثالث للزمالك، مهمة حراسة عرين فريقه فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، على ملعب الأخير، فى اللقاء المقرر له يوم الأحد الموافق 19 من الشهر الجارى، وذلك نظرًا لغياب الحارس الأول محمود جنش بسبب الإيقاف، وإصابة عماد السيد مؤخرًا، ليصبح الأبيض بحارس واحد فى نهائى البطولة الأفريقية.