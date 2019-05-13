شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة عماد السيد وأسباب اللجوء إلى الجراحة بعد موقعة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عماد السيد حارس الزمالك إلى جراحة من أجل رد الخلع الذى تعرض له فى إصبع اليد وتثبيت الكسر بمسامير بعد الإصابة التى لحقت به أمام الداخلية فى اللقاء الذى جمع الفريقان فى الجولة 32 بالدورى.

وكانت الأشعة التى أجراها عماد السيد قد أوضحت إلى تعرضه لكسر وخلع مفصلى بقاعدة المشطية الأولى لليد وفقا لما أكده أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى شهد تألق عماد السيد وتصديه لركلة جزاء ثم خرج مصابا وشارك عمر صلاح بدلا منه.