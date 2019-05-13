“أخر”ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك علي الداخلية 2/1 ليتأكد هبوط...

أعزائي المتابعين يسعدني أن أقدم لكم هذا التقرير، الذي أتمنى أن ينال إعجابكم ورضاكم، عن ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/2019، المثير والمشتعل فهذا أول موسم منذ بداية إنطلاق المسابقة في عام 1948 لا تجد متابع يستطيع أن يجزم من هو الفائز بالدرع، وهذا ناتج عن المنافسة الشرسة من قبل الثلاثي المتنافس علي القب هذا الموسم، وهم الأهلي صاحب التاريخ و40 لقب، والزمالك المنافس الأول والدائم للأهلي علي الألقاب سواء المحلية أؤ الإفريقية، وحالياً الوافد الجديد وهو فريق بيراميدز، صاحب الإمكانيات الكبيرة والقدرة المالية الرهيبة التي لا ينافسة فيها أحد، وهو من أحدث هذا الصراع هذا الموسم، وأعطى للدوري مزاق خاص لم يتعود علية الجمهور .

أقيمت مباراة الزمالك والداخلية ضمن مباريات الإسبوع ال32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفاز الزمالك بثلاثة نقاط غالية، في صراعه علي بطولة الدوري الممتاز مع النادي الأهلي بنتيجة 2/1 ليصل للنقطة ال66، في المركز الثاني وكانت أقيمت مباراة الأهلي وسموحه ضمن مباريات الجولة 32 من عمر المسابقة، وأنتهت بنتيجة هدف دون مقابل سجله الاعب الأنجولي جيرالدو، في الوقت القاتل في الدقيقة ال8 من الوقت بدل الضائع.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك علي الداخلية

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ترتيب قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز

أحمد علي 18 خالد قمر 14 محمود علاء 14 صلاح أمين 11 محمود كهربا 10 حسام سلامة 10

ويشتعل الصراع علي المقدمة بين الثلاثة الكبار وهناك صراع أخر علي المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الإفريقية بين المصري والمقاولون،الذي أصبح الفارق بينهما ثلاث نقاط فقط.