‏كلوب يتوعد فرق البريميرليج الموسم المقبل

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه لن يستسلم بعد خسارة لقب الدوري لحساب مانشستر سيتي، والذي تفوق على الريدز بفارق نقطة وحيدة.
وتوج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج، بعد الفوز على برايتون برباعية مقابل هدف، في الجولة الختامية من منافسات الدوري، في حين فاز ليفربول على ولفرهامبتون بهدفدون رد.
وعليه رفع مانشستر سيتي رصيده إلى ٩٨ نقطة بالجولة الختامية للدوري، في حين رفع ليفربول رصيده إلى ٩٧ نقطة، بعد سباق شرس بين الفريقين طوال الموسم على صدارة الدوري.
وأشار كلوب إلى أن رحلة الفريق لم تنتهي بعد، متوعدًا
وأضاف "مازال هناك المزيد أمامنا، سنعود مجددًا، هذا الفريق حاول محاولته الأولى ويُعد أحد أفضل الفرق طوال تاريخ ليفربول بنسبة 100%".
وتابع: "إن كنتَ تظن أن هذه كانت فرصتنا الوحيدة بفريقٍ كهذا فأنا أشفق عليك".
وأكمل: "طالما يتواجد السيتي بقوته المالية، لن يتخطاهم أي فريق بسهولة، أن نكون قريبين جدًا من الكمال لنحقق البريميرليج".
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