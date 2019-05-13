خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في مرمى الزمالك

أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، أن هدف الداخلية في الزمالك جاء من تسلل واضح.

قال الشناوي في تصريحاته عبر قناة اون سبورت: "المساعد كان نظره على الكرة وهذا خطأ كان يجب أن ينظر للاعب الداخلية التسلل والذي شارك في اللعبة واعاق مدافع الزمالك

محمد عبد الغني إذن كان لابد من رفع الراية واحتسابها تسلل".

وشدد الشناوي على أن الحكم محمد الصباحي محظوظ بفوز الزمالك لأنه كان سيغير نتيجة اللقاء بشكل قاطع.

Advertisements

كما أشار الشناوي إلى أن الزمالك كان

يستحق ركلة جزاء واضحة لأحمد السيد زيزو بعد دفعة قوية من جانب لاعب الداخلية.

في نفس السياق أكد جمال الغندور عدم صحة الهدف مشددا على أن مهاجمي الداخلية كانوا في وضع تسلل واضح أمام أعين حكم الراية.

وكان الزمالك حقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري عقب تغلبه على نظيره وادي دجلة والداخلية بهدفين مقابل هدف.

