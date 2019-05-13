الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عماد السيد وموقفه من المشاركة أمام نهضة بركان

اصابته في مباراة الداخلية ، اثبت تعرضه لكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الاولي لليد .
كشف أمير مرتضي منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، أن الأشعة التي أجراها عماد السيد ، حارس مرمي الفريق ، بعد
وأوضح المشرف العام ، أن الاصابة تحتاج الى جراحة ورد الخلع وتثبيت للكسر بمسامير .
ويغيب عماد السيد ، عن مواجهة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي ، في نهائي الكونفدرالية ، والمقرر لها الأحد المقبل 19 مايو الجاري
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