اجتمع مجلس أدارة نادى الرجاء احدى أندية القسم الثاني مساء الأحد بقيادة الحاج سعد أبوصندوق مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة الكابتن هانى العقبي. وحضر الأجتماع الحاج فايز أبوصندوق المشرف العام على الفريق والاستاذ حسن سبيته المدير التنفيذي والاستاذ سليمان سنجارى المدير الأداري وكذالك معتصم سالم المدرب العام ووائل خليفة مدرب الحراس. المدير التنفيذي والاستاذ سليمان سنجارى المدير الأداري وكذالك معتصم سالم المدرب العام ووائل خليفة مدرب الحراس. وشهد الأجتماع عدة مطالب من الجهاز الفني للفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد بصفقات لتدعيم المراكز المطلوبة. وعرض العقيبي علي مجلس الأدارة المراكز المطلوبة وسيتم التحرك فوراً منرقبل الإدارة. وجاء ذلك تمهيدًا لبدء التفاوض مع اللاعبين كما أتفق مجلس الأدارة مع العقبي على بداية فترة الأعداد يوم 15 يونية من العام الحالى بمحافظة الأسكندرية وسيتم تحديد المكان لاحقاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر طلبات بالجملة من هاني العقيبي لدعم صفوف نادي الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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