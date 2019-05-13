علاء عبدالعال : رحلت عن تدريب الداخلية بإتفاق مع الإدارة

أعرب علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية، عن حزنه عقب هبوط فريقه لدوري القسم الثاني المصري.

وخسر الداخلية أمام نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الممتاز.

قال عبدالعال خلال تصريحات لقناة أون سبورت، " حزين للغاية بسبب هبوط الداخلية

إلى القسم الثاني بعدما استمر لثمان مواسم في الدوري الممتاز".

وأوضح " في الحقيقة كرة القدم هي إمكانيات في النهاية، وهناك فرق كثيرة لديها إمكانيات أكبر من الداخية ومهددة بالهبوط".

وعن استقالته من تدريب الفريق، قال" رفضت التخلي عن تدريب

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الفريق في الفترة الأخيرة بسبب صعوبة موقف الفريق، لكنني اتفقت مع المسؤولين في الداخلية على الرحيل بعد الهزيمة أمام الزمالك".

وأرجع عبدالعال سبب هبوط الفريق للقسم الثاني لعدم التوفيق والغيابات طيلة الموسم هي سبب هبوط الفريق.

وأتم تصريحاته " واجهنا الزمالك وهو مكتمل الصفوف وينافس على لقب الدوري، وقدمنا مباراة جيدة وكنا ندًا قويًا للزمالك طيلة المباراة، وأهدرنا ركلة جزاء وكان باستطاعتنا التعادل".