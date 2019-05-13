الداخلية: اتحاد الكرة سبب لنا الكثير من الأزمات .. وهذا هو خطأنا

أكد اللواء عثمان دسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، أن اتحاد الكرة سبب للفريق العديد من الأزمات، بقراراته خلال الفترة السابقة.

قال دسوقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اتحاد الكرة في البداية

أعلن أن القائمة 25 لاعبًا فقط، واجتمع بالأندية لإقناعهم بزيادتها إلى 30 لاعبًا، إلا أن الأندية رفضت، ورغم ذلك قرر اتحاد الكرة زيادتها، بجانب زيادة عدد الأفارقة من 3 لاعبين إلى 4، وبعد زيادتهم إلى 4لاعبين مع إشراك 3 فقط داخل الملعب، قرر الاتحاد إشراك اللاعبين الأربعة.وتابع: "أخطأنا هذا الموسم بجلب العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة"، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة في البداية قرر أن يكون عدد الإعارات لاعبين فقط، قبل أن يعلن فتح الإعارات، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص