الداخلية: اتحاد الكرة سبب لنا الكثير من الأزمات .. وهذا هو خطأنا

أكد اللواء عثمان دسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، أن اتحاد الكرة سبب للفريق العديد من الأزمات، بقراراته خلال الفترة السابقة.
قال دسوقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اتحاد الكرة في البداية
وتابع: "أخطأنا هذا الموسم بجلب العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة"، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة في البداية قرر أن يكون عدد الإعارات لاعبين فقط، قبل أن يعلن فتح الإعارات، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص
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