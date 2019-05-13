ياسر عبد الرؤوف: هدف الداخلية أمام الزمالك من تسلل واضح

أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، أن هدف الداخلية في مرمى الزمالك خلال مباراة الفريقين أمس بالدوري الممتاز،

جاء من تسلل واضح.قال عبد الرءوف في تلفزيونة ، إن هناك اثنينمن لاعبين الداخلية كانا متقدمين أثناء لعب الكرة، مشيرًا إلى أن ركلة جزاء الداخلية صحيحة.وأوضح أن بهاء مجدي حصل على كارت أحمر مباشر وليس إنذارًا ثانيًا.