رياضة | أمير مرتضى يكشف تطورات جديدة عن إصابة نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يكشف تطورات جديدة عن إصابة نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضي منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، أن الأشعة التي أجراها عماد السيد ، حارس مرمي الفريق ، بعد إصابته في مباراة الداخلية ، أثبت تعرضه لكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولي لليد.

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وأوضح المشرف العام ، أن الإصابة تحتاج الى جراحة ورد الخلع وتثبيت للكسر بمسامير .

وحقق الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري.