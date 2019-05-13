رياضة | رسميا.. العين الإماراتي يجدد تعاقد بامبو حتى 2024

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. العين الإماراتي يجدد تعاقد بامبو حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة فريق العين الإماراتي عن تجديد تعاقد محمد أحمد علي الشهير بــ بامبو، مدافع المنتخب الإماراتي ونادي العين زعيم الأندية الإماراتية .

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وكان المدافع الإماراتي صاحب الــ 30 عام قد انضم إلى فريق العين في عام 2012 ، وتم تجديد عقده في عام 2015 ، قبل أن يتم التجديد له مرة أخري عام 2019،حيث ينتهي التعاقد معه نهاية الموسم الجاري .

ويحتل فريق العين الإماراتي المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة ، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة .