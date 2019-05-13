رياضة | عاجل.. عماد السيد يغيب عن نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عماد السيد يغيب عن نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب عماد السيد، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن عماد السيد تعرض لكسر في إصبع يده، ومن المقرر أن يقوم بإجراء عملية جراحية، حيث تأكد غيابه في نهائي الكونفدرالية.

وسيكون الزمالك أمام ورطة حقيقية أمام نهضة بركان بعد غياب الحارس الأول محمود جنش للإيقاف، وإصابة عماد السيد، ولن يكون هناك سوى حارس وحيد، وهو عمر صلاح ولن يكون له بديل.