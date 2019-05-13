رياضة | عاجل.. الزمالك يفقد نجميه في مباراة الدوري القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يفقد نجميه في مباراة الدوري القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب ثنائي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الداخلية مساء الأحد.

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وحصل كل من لاعب الوسط طارق حامد، والمهاجم عمر السعيد على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الداخلية مساء أمس الأحد، ليتأكد غيابهما عن موقعة الجولة المقبلة في بطولة الدوري والتي لم تتحدد حتى الآن.

وكان الزمالك حقق الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من بطولة الدوري المصري.