رياضة | علاء عبد العال: لم نستغل النقص العددي للزمالك.. والدوري غير منتظم بالمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عبد العال: لم نستغل النقص العددي للزمالك.. والدوري غير منتظم بالمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالداخلية أن مباراة الزمالك التي أقيمت مساء الأحد ببطولة الدوري كانت صعبة للغاية وسط كتيبة النجوم بين صفوف الفريق الأبيض.

وتابع عبد العال في تصريحات عقب اللقاء: "لم ننجح في استغلال النقص العددي للزمالك، أهدرنا العديد من الفرص وسيطرنا على المباراة لكننا لم نستغلها بالشكل الأمثل".

وواصل: "أشكر لاعبي الداخلية على مجهودهم في اللقاء وأغلقنا مفاتيح لعبه وأهدافه جاءت من أخطاء فردية دون سيطرة على اللقاء من جانبهم".

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وأضاف "حذرت اللاعبين من إهتزاز شباكنا بهدف مبكر وهو ما حدث وفي النهاية راض عن الأداء والروح القتالية من جانب اللاعبين".

وأكمل: "الدوري غير منتظم بالمرة وهناك أمور لا توجد في أي مكان بالعالم وبعض الجوانب التنظيمية ليست على ما يرام على الإطلاق وتحتاج إلى إعادة الهيكلة".