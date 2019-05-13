رياضة | عاجل.. أزمة مدوية تضرب الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة مدوية تضرب الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك للإصابة وذلك جاء خلال مباراة فريقه ضد الداخلية والتي أقيمت مساء الأحد في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق كبير من "السيد" حيثُ تصدى لركلة جزاء للداخلية، ولكنه خرج في الدقيقة "85" متأثراً بإصابته ودخل مكانه عمر صلاح.

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وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن هناك اشتباه في شرخ بـ"صباع" حارس الأبيض ومن المنتظر أن يخضع لعمل أشعة.

وفاز نادي الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف مساء الأحد، ليرفع الأبيض رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري.

وينتظر الزمالك مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية يوم 19 مايو الجاري على أن يتجدد اللقاء في 26 من الشهر ذاته في لقاء الإياب.