رسالة من محمد صلاح إلى مكة بعد فوزه بالحذاء الذهبي

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بطريقة خاصة احتفل النجم المصري، المحترف في صفوف نادي ليفربول، بجائزة الحذاء الذهبي التي توج بها رسميًا، مساء اليوم الأحد، كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز، بالمشاركة مع زميليه السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير ايميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، ولكل منهم 22 هدفًا. ونشر صلاح صورته مع الجائزة رفقة ابنته «مكة»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقًا عليها: «نعم، أعرف أن لدينا واحدة في المنزل، هذه واحدة جديدة». اللحظات الأخيرة من البريميرليج، كانت قمة الإثارة فيما يخص الصراع على لقب "الهداف" هذا الموسم، لكن صلاح لم يفقد لقبه.

ونجح أوباميانج، وماني في معادلة عدد أهداف صلاح الذي كان يتصدر الترتيب قبل مباريات الجولة الأخيرة، وتمكن الثنائي من تسجيل "هدفين" لكل منهما في مباراتي فريقيهما، حيث سجل ماني هدفيه في شباك وولفرهامبتون، بينما أحرز أوباميانج هدفيه في بيرنلي وجاء ترتيب هدافي البريميرليج كالتالي: 1- محمد صلاح- ليفربول 22

ونجح أوباميانج، وماني في معادلة عدد أهداف صلاح الذي كان يتصدر الترتيب قبل مباريات الجولة الأخيرة، وتمكن الثنائي من تسجيل "هدفين" لكل منهما في مباراتي فريقيهما، حيث سجل ماني هدفيه في شباك وولفرهامبتون، بينما أحرز أوباميانج هدفيه في بيرنلي وجاء ترتيب هدافي البريميرليج كالتالي: 1- محمد صلاح- ليفربول 22 هدفًا. 2- أوباميانج- أرسنال 22 هدفًا. 3- ساديو ماني- ليفربول 22 هدفًا. Advertisements 4- سيرجيو أجويرو- مانشستر سيتي 21 هدفًا. 5- فاردي- ليستر سيتي 18 هدفًا. 6- ستيرلينج- مانشستر سيتي 17 هدفًا. 7- هاري كين- توتنهام 17 هدفًا. 8- إدين هازارد- تشيلسي 16 هدفًا. — Mohamed Salah (@MoSalah) “Yes, I know we have one at home. This is a new one” pic.twitter.com/9q8L7fSOgB — Mohamed Salah (@MoSalah) May 12, 2019

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