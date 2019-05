رسالة من محمد صلاح إلى مكة بعد فوزه بالحذاء الذهبي

ونجح أوباميانج، وماني في معادلة عدد أهداف صلاح الذي كان يتصدر الترتيب قبل مباريات الجولة الأخيرة، وتمكن الثنائي من تسجيل "هدفين" لكل منهما في مباراتي فريقيهما، حيث سجل ماني هدفيه في شباك وولفرهامبتون، بينما أحرز أوباميانج هدفيه في بيرنلي

وجاء ترتيب هدافي البريميرليج كالتالي:

1- محمد صلاح- ليفربول 22 هدفًا.

2- أوباميانج- أرسنال 22 هدفًا.

3- ساديو ماني- ليفربول 22 هدفًا.

4- سيرجيو أجويرو- مانشستر سيتي 21 هدفًا.

5- فاردي- ليستر سيتي 18 هدفًا.

6- ستيرلينج- مانشستر سيتي 17 هدفًا.

7- هاري كين- توتنهام 17 هدفًا.

8- إدين هازارد- تشيلسي 16 هدفًا.

