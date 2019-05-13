انت الان تتابع ريال مدريد يواصل السقوط في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

تذوق ريال مدريد مرارة الهزيمة للمرة الـ11 هذا الموسم في مسابقة الدوري الإسباني، وجاء ذلك على يد مضيفه ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أنويتا» ضمن مباريات الجولة الـ37 من الليجا. جاءت أهداف ريال سوسيداد عن طريق كل من، ميكيل مورينو في الدقيقة 26، وجوسيبا زالدوا في الدقيقة 57، وأندير بارنتشيا في الدقيقة 67، فيما سجل هدف الميرنجي الوحيد إبراهيم دياز في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

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دخل الفريق الملكي بقيادة مدربه زين الدين زيدان، بضغط هجومي منذ الدقائق الأولى، وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق إبراهيم دياز بمهارة فردية في الدقيقة 6، قبل أن يتعادل ميكيل مورينو لأصحاب الأرض، في الدقيقة 26، وتصدى كورتوا لركلة جزاء لسوسيداد في الدقيقة 40 نفذها ويليان جوزيه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل