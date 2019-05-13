انت الان تتابع ريال مدريد يواصل السقوط في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
تذوق ريال مدريد مرارة الهزيمة للمرة الـ11 هذا الموسم في مسابقة الدوري الإسباني، وجاء ذلك على يد مضيفه ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أنويتا» ضمن مباريات الجولة الـ37 من الليجا. جاءت أهداف ريال سوسيداد عن طريق كل من، ميكيل مورينو في الدقيقة 26، وجوسيبا زالدوا في الدقيقة 57، وأندير بارنتشيا في الدقيقة 67، فيما سجل هدف الميرنجي الوحيد إبراهيم دياز في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.
دخل الفريق الملكي بقيادة مدربه زين الدين زيدان، بضغط هجومي منذ الدقائق الأولى، وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق إبراهيم دياز بمهارة فردية في الدقيقة 6، قبل أن يتعادل ميكيل مورينو لأصحاب الأرض، في الدقيقة 26، وتصدى كورتوا لركلة جزاء لسوسيداد في الدقيقة 40 نفذها ويليان جوزيه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل
وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو سوسيداد، تألقهم وهددوا مرمى كورتوا مجددًا في أكثر من مناسبة، وتمكنوا من إضافة الهدف الثاني عن طريق جوسيبا زالدوا في الدقيقة 57، ولم تفلح تبديلات زيدان في تعديل النتيجة، واستطاع بارنتشيا أن يسجل الهدف الثالث لسوسيداد في الدقيقة 67 من متابعة جيدة.
بهذه النتيجة توقف رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن.
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