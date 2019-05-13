انت الان تتابع الزمالك يتخطى كمين الداخلية ويواصل مطاردة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف إبراهيم أوباما هدفي القلعة البيضاء في الدقيقتين 19 و73، بينما أحرز إبراهيم أبو اليزيد هدف الداخلية في الدقيقة 61. بهذه النتيجة يصل الزمالك للنقطة 66 ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 27 نقطة وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

الداخلية بدأ اللقاء معتمدا على الهجوم والضغط على الزمالك بحثًا عن هدف التقدم وإرباك لاعبي الأبيض واستطاع لاعبوه أن يصلوا إلى مرمى عماد السيد بأكثر من فرصة لكن تسرع لاعبي الداخلية حال دون تشكيل خطورة على الزمالك. في المقابل اعتمد الزمالك على المهارات الفردية وسيطرت الأنانية على بعض اللاعبين خاصة أوباما

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