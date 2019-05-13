انت الان تتابع ولي عهد دبي يهنئ منصور بن زايد على لقب البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
مانشستر سيتي
حرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى على تهنئة الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة فى دولة الإمارات، بفوز فريقه مانشستر سيتى بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، حيث قال ولى عهد دبى: "أبارك لأخى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فوز فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.. نهنئ عشاق مانشستر سيتي وجمهوره الكبير في الإمارات وبريطانيا وحول العالم، ونبارك لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على هذا المستوى الرفيع والإبداع الكروى".
وتوج اليوم مانشستر سيتي بلقب الدوري الممتاز لموسم 2018/ 2019، للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي والثالثة في آخر 7 أعوام، عقب موسم أكثر من رائع قدمه الفريق السماوي تحت القيادة الفنية للإسباني بيب جوارديولا، بعدما منحه الفوز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات
وتوج اليوم مانشستر سيتي بلقب الدوري الممتاز لموسم 2018/ 2019، للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي والثالثة في آخر 7 أعوام، عقب موسم أكثر من رائع قدمه الفريق السماوي تحت القيادة الفنية للإسباني بيب جوارديولا، بعدما منحه الفوز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من المسابقة والأخيرة، اللقب رسميا.
وكان السيتي ينتظر الفوز على برايتون أو خسارة ليفربول الذي كان ينافسه على اللقب، لكنه نجح في الفوز 4- 1 بينما فاز ليفربول على وولفرهامبتون 2- 0.
وأصبح جوارديولا بعد إنجاز اليوم هو الإسباني الأول الذي يحقق لقب البريميرليج مرتين متتاليتين، بعدما حقق الليجا الإسبانية 3 مرات مع برشلونة، والدوري الألماني 3 مرات أيضا مع بايرن ميونخ.
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