انت الان تتابع برشلونة يتجاوز أحزانه ويخدم فالنسيا بهدفين في خيتافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

تجاوز برشلونة أحزان خروجه الأوروبي أمام ليفربول، بفوز معنوي على ضيفه خيتافي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني. بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الليجا، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 58 نقطة في المركز الخامس بالمسابقة، متساويًا مع فالنسيا بنفس الرصيد، بعد فوز الأخير على ألافيس ليستمر الصراع بينهما على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا حتى الجولة الختامية المقبلة، حيث يواجه خيتافي فياريال، بينما يلعب الخفافيش مع بلد الوليد.

جاءت ثنائية الفريق الكاتالوني عن طريق فيدال في الدقيقة 39، ثم أحرز مدافع خيتافي دجيني داكونام، الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 89 من عمر المباراة. ودخل برشلونة المباراة ببعض التغييرات على تشكيلته، التي تواجد بها كل من: سيليسن في حراسة المرمى، وبيكيه وأومتيتي وسيرجي روبيرتو وجوردي

Advertisements