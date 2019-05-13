انت الان تتابع برشلونة يتجاوز أحزانه ويخدم فالنسيا بهدفين في خيتافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
تجاوز برشلونة أحزان خروجه الأوروبي أمام ليفربول، بفوز معنوي على ضيفه خيتافي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني. بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الليجا، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 58 نقطة في المركز الخامس بالمسابقة، متساويًا مع فالنسيا بنفس الرصيد، بعد فوز الأخير على ألافيس ليستمر الصراع بينهما على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا حتى الجولة الختامية المقبلة، حيث يواجه خيتافي فياريال، بينما يلعب الخفافيش مع بلد الوليد.
جاءت ثنائية الفريق الكاتالوني عن طريق فيدال في الدقيقة 39، ثم أحرز مدافع خيتافي دجيني داكونام، الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 89 من عمر المباراة. ودخل برشلونة المباراة ببعض التغييرات على تشكيلته، التي تواجد بها كل من: سيليسن في حراسة المرمى، وبيكيه وأومتيتي وسيرجي روبيرتو وجوردي
جاءت ثنائية الفريق الكاتالوني عن طريق فيدال في الدقيقة 39، ثم أحرز مدافع خيتافي دجيني داكونام، الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
ودخل برشلونة المباراة ببعض التغييرات على تشكيلته، التي تواجد بها كل من: سيليسن في حراسة المرمى، وبيكيه وأومتيتي وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا، في الدفاع، بينما تواجد في خط الوسط فيدالو بوسكيتس وراكيتيتش، وفي الهجوم كوتينيو ومالكوم وميسي.
وتحلى لاعبو البلوجرانا بالهدوء منذ بداية المباراة، لكنهم تمكنوا من السيطرة على زمام الأمور، في حين أن الفرص التهديفية لم تكن كثيرة عكس الشوط الثاني الذي شهد فاعلية أكبر، بفضل تحركات ميسي وفيدال، وفي الدقائق الأخيرة تصدى القائم لرأسية مولينا مهاجم الضيوف، ليخرج فريقه من اللقاء دون أن يسجل أي أهداف.
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