انت الان تتابع برشلونة يوجه ضربة لخيتافي وسط غضب جماهيره بعد السقوط الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ليونيل ميسي لاعب برشلونة خلال مباراة فريقه أمام خيتافي بالدوري الإسباني يوم الأحد

فاز برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 2-صفر على خيتافي المنافس على المربع الذهبي يوم الأحد أمام مدرجات نصف ممتلئة وجماهير ساخطة في أول مباراة بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول والتي أخرجته من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت نتيجة المباراة التي لم تكن تعني الكثير لبرشلونة، الذي حسم اللقب الثامن في آخر 11 موسما قبل أسبوعين، لتوجه ضربة قوية لآمال خيتافي في التأهل لدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه إذ تراجع للمركز الخامس.

وقفز بلنسية إلى المركز الرابع بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة إذ تغلب 3-1 على ألافيس وسيضمن البطاقة الأخيرة المؤهلة لدوري الأبطال لو انتصر على ريال بلد الوليد في آخر مباراة.

وافتتح التشيلي أرتورو فيدال التسجيل لبرشلونة قرب نهاية الشوط الأول بعدما تابع ضربة رأس من جيرار بيكي المرتدة من الحارس ديفيد سوريا.

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وضاعف برشلونة الفارق في الدقيقة 90 بفضل هدف عكسي عندما تبادل ليونيل ميسي التمرير مع سيرجيو روبرتو وراوغ اثنين من المدافعين قبل أن يسدد كرة اصطدمت بدجيني داكونام إلى داخل المرمى.

وحضر 57 ألف متفرج من سعة الملعب البالغة 99ألفا وعبرت الجماهير عن غضبها بعد السقوط 4-صفر أمام ليفربول باستاد أنفيلد الثلاثاء الماضي.

وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد فيليب كوتينيو بسبب الأداء السيء الذي قدمه أمام فريقه السابق ليفربول كما تعرض المخضرم سيرجيو بوسكيتيس لسخطها بعدما أخطأ في تمرير الكرة عدة مرات في الشوط الأول.