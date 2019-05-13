الامارات | الكسار أصيب بحالة «تشنّج مفاجئ» قبل مباراة الوصل والشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكسار أصيب بحالة «تشنّج مفاجئ» قبل مباراة الوصل والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير مكتب الشؤون القانونية في الهيئة العامة للرياضة، المستشار بدر الحمادي، خال الحكم فهد الكسار، أن الأخير أصيب بحالة تشنج مفاجئ قبل مباراة الوصل والشارقة، أول من أمس، التي كان مقرراً أن يكون فيها حكماً رابعاً ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي، مشيراً الى أن الكسار غادر المستشفى معافى فجر أمس متوجهاً الى منزله في خورفكان بصحبة أسرته التي حضرت الى المستشفى للاطمئنان عليه، موضحاً أن الكسار تحرك من منزله في خورفكان بعد الإفطار مباشرة وكان يقود سيارته متجهاً الى نادي الوصل استعداداً للمشاركة في قيادة المباراة حكماً رابعاً، وما حدث له كان نتيجة التعب والإرهاق الشديدين اللذين تعرض لهما في يوم المباراة.

وقال بدر الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «فهد الكسار كان جاهزاً للمباراة، لكن هناك أسباباً خارجة عن إرادته وراء تعرضه لحالة التشنج المفاجئة قبل المباراة، هو تعرضه للتعب، لكونه كان لديه في يوم المباراة عدد كبير من الالتزامات الضرورية حاول إنجازها قبل التوجه الى ملعب الوصل للمشاركة في قيادة المباراة».

وأضاف «دخل الكسار غرفة الإنعاش في المستشفى قبل أن يتحول إلى غرفة الحالات المستقرة، وتم إجراء فحوص كاملة للكسار أثبتت سلامته وعدم تعرضه الى أي شيء باستثناء حالة التشنج التي تعرض لها وتسببت في سقوطه على الأرض في حالة إغماء نقل على اثرها الى مستشفى راشد، حيث تلقى العلاج اللازم».

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وأوضح الحمادي أن «مستشار لجنة الحكام أحمد يعقوب كان متواجداً في المستشفى وظل منذ البداية متابعاً لحالة الكسار حتى الاطمئنان على وضعه الصحي، وكذلك زاره في المستشفى طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الوصل والشارقة بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، الى جانب الحكم ناصر عبدالله، وكذلك محمد علي العامري».

وكشف الحمادي أن المسافة من خورفكان بالطريق الجديد الى ملعب الوصل تستغرق نحو ساعة وربع الساعة.

وسارعت لجنة الحكام في اتحاد الكرة الى إنقاذ الموقف بتعيين زايد ضيف الله حكماً رابعاً في المباراة بدلاً من فهد الكسار.

• الكسار أجرى فحوصاً كاملة أثبتت سلامته.