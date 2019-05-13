الامارات | عبدالسلام جمعة: مجلس الإدارة يدرك أسباب تراجع الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالسلام جمعة: مجلس الإدارة يدرك أسباب تراجع الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، عبدالسلام جمعة، أن مجلس إدارة الشركة بالنادي يدرك أسباب تراجع نتائج الفريق الأول في الجولات السابقة لدوري الخليج العربي، وآخرها الخسارة القاسية على ملعبه بهدف مقابل خمسة أهداف على يد فريق الفجيرة.

وقال في تصريحات صحافية إن «جماهير النادي ايضاً تقدر الظروف التي مر بها الفريق خلال الجولات الثلاث الماضية، والتي أدت لتراجع ترتيب الفريق من المركز الثامن إلى المركز العاشر برصيد 28 نقطة قبل جولتين فقط من نهاية الموسم».

وأوضح عبدالسلام جمعة أن «الفريق فقد نقاطاً خلال الجولات الماضية بسبب ظروف الإصابات والإيقافات لما لا يقل عن ستة إلى سبعة لاعبين أساسيين يشكلون منظومة الفريق، وهم البرازيليان ديغو ريغانتو ورومولو سانتوس والمصري عبدالله الرفاعي وخالد باوزير وعبدالله الصيعري وسعيد الكثيري الذين تعرضوا لإصابات مختلفة، بالإضافة لعدد من الغيابات بسبب الإيقاف».

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وأكد مدير الفريق الأول بنادي الظفرة أن الجهاز الفني للفريق يقوم بأداء دوره بمسؤولية تامة ويعمل بكل جد واجتهاد لإيجاد البدائل المناسبة، مشيداً في الوقت نفسه بكل لاعبي الفريق الذين ظهروا في المباريات الأخيرة، وأدوا دورهم داخل الملعب بكل مسؤولية وبروح عالية، مؤكداً رضاهم التام على ما يقدمه الفريق من مستوى.

وتمنى مدير فريق الظفرة أن يوفق الفريق خلال الجولتين المقبلتين في تحقيق نتائج ترضي طموحات الجماهير، وتوازي الجهود التي بذلها مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم في إعداد الفريق، ما أهله للوصول لنهائي المسابقة الاكبر في الدولة للمرة الأولى في تاريخه.

واستأنف «فارس الظفرة» تدريباته تحت قيادة المدرب الصربي فواك رازوفيتش، تحضيراً للمواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريق يوم بعد غد أمام مستضيفه فريق الجزيرة على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة الـ25.

• الفريق فقد نقاطاً خلال الجولات الماضية بسبب ظروف الإصابات والإيقافات.