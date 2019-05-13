الامارات | 150 لاعباً ولاعبة في دولية الشارقة للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 لاعباً ولاعبة في دولية الشارقة للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُفتتح، الليلة، منافسات بطولة الشارقة الدولية الـ24 للشطرنج، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تستمر حتى 18 من الشهر الجاري.

وُيشارك في البطولة 150 لاعباً ولاعبة من 20 دولة، من حاملي الألقاب الدولية، يتنافسون على الفوز بجوائز مالية قدرها 15 ألف دولار هي قيمة جوائز البطولة.

وتقام، يوم الخميس المقبل، بطولة الشطرنج الخاطف، التي تستمر لمدة يوم واحد بمشاركة 100 لاعب ولاعبه.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن تنظيم مثل هذه البطولات العالمية عالية المستوى يؤكد أن دولة الإمارات بشكل عام ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مؤهلان لتنظيم أكبر الأحداث الشطرنجية العالمية باحترافية وبشكل رائع.

Advertisements

وقال في تصريحات صحافية: «ستقام البطولة هذا العام تحت مظلة عام التسامح، لتخطو البطولة بذلك خطوات واسعة وسريعة نحو التطور والنمو في كل نواحي الحياة، وفي لعبة الشطرنج بشكل خاص».

وشدد على أن «تنظيم هذه الأحداث يستهدف توفير فرصة مهمة وقدر كبير من الاستفادة للاعبي المنتخب الوطني للدولة، وللاعبي النادي الذين نعمل على تأهيلهم وإعدادهم لتبوؤ منصات التتويج العالمية وتشريف الدولة في مثل هذه المحافل الكبيرة والمميزة».

ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة نائب رئيس النادي، المهندس طلال الزعابي، وتضم المدير التنفيذي للنادي، رجائي السوسي، وفيصل الحمادي رئيساً للجنة الحكام، ويعقوب بركات رئيساً لجنة العلاقات العامة.

ويشارك في تحكيم البطولة الحكم الدولي حسان توردلييف من أوزبكستان، والحكم الدولي البيلاروسي انستاسيا سوراكينا، والسوري أديب زهراوي، والحكمان الإماراتيان عبدالله مراد وعيسى المرزوقي.