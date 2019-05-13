الامارات | مستقبل فينسيوس ليما مع الوصل «غامض»

شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل فينسيوس ليما مع الوصل «غامض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، البرازيلي فينسيوس ليما، أن موقفه غامض من ناحية الاستمرار مع «الإمبراطور» من عدمه، موضحاً لـ«الإمارات اليوم» أنه لم تتم مناقشة مستقبله مع الفريق، أو تتم مفاتحته بشأن استمراره مع «الأصفر» في الموسم المقبل، خصوصاً أنه يلعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من غريميو البرازيلي.

يذكر أن ليما شارك مع الوصل في دوري الخليج العربي، وأحرز هدفاً واحداً، كما لعب ست مباريات في كأس الخليج العربي، وأحرز هدفاً واحداً أيضاً.