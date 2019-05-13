شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس لقاء تركي آل الشيخ وعضو مجلس إدارة الأهلي في منزل عمرو أديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد السحور الذي أقامه الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي في منزلهما، الأحد، حضور تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، وخالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي.

استقبل «آل الشيخ» بحفاوة شديدة خالد الدرندلي وتبادلا الحديث لأكثر من 10 دقائق في آجواء تسودها الود، فيما أكد الدرندلي سعادته بالدعوة على السحور في حضور «آل الشيخ»، مؤكدًا أنه لا توجد لدى مجلس إدارة الأهلي مشاكل مع أي شخص.