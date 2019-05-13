شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأكد الهبوط.. علاء عبدالعال يعلن رحيله عن الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الداخلية استقالته على الهواء مباشرة، بعد هزيمة فريقه أمام الزمالك وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

قال «عبدالعال» في تصريحات لقناة «نايل سبورت»، فور انتهاء المباراة، مساء الأحد: «الآن مهتي انتهت مع فريق الداخلية، هذا كان اتفاقي مع إدارة النادي».

أضاف: «أنا حزين للغاية أنني سأرحل عن الداخلية، ولكني تحت أمر النادي في أي وقت إذا احتاجني للاستشارة الفنية».

تابع: «قدمنا مباراة قوية أمام الزمالك الذي ينافس على لقب الدوري واستحوذنا على الكرة بشكل جيد في الشوط الأول ثم تلقينا الهدف الأول».

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مضى قائلًا: «عدنا للاستحواذ ونجحنا في تسجيل التعادل قبل أن نتلقى الهدف الثاني وبعدها حصلنا على ركلة جزاء ولكننا أهدرناها».

أكمل: «خضنا المباراة في ظل غيابات كثيرة وبمشاركة العديد من اللاعبين الشباب ولكنهم قدموا مستوى جيد».

زاد: «صادفنا سوء توفيق في الكثير من المباريات خلال الموسم وليس أمام الزمالك فقط، وكل هذا من أسباب هبوط الفريق».

وكشف عن وجهته المقبلة، قائلًا: «سوف أقضي فترة راحة لأراجع تقييم مستواي التدريبي، وسأحضر بعض الدورات التدريبية لتحسين خبراتي الفنية في الخارج».

تأكد هبوط فريق الداخلية بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ32 من بطولة الدوري.