شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ مع عضو مجلس إدارة الأهلي في ضيافة عمرو أديب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، صورة جمعته مع خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، والإعلامي المصري عمرو أديب. Advertisements علق «آل الشيخ» على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» قائلًا: «في ضيافة أخي عمرو أديب والخلوق خالد الدرندلي». يحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بـ65 نقطة، بعد الأهلي المتصدر بـ70 نقطة، والزمالك الوصيف بـ66 نقطة.

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