شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: «الزمالك كان أفضل من الأهلي في سنة الـ6 – 1» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، إن «الزمالك كان أفضل من الأهلي في السنة التي فاز فيها المارد الأحمر 6 – 1، وكان الزمالك لديه فرقة محترمة جدًا».
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: «قبل الماتش قولت نفسي أجيب جون، وأي لاعب يبقى نفسه يجيب هدف في مباراة الأهلي والزمالك، لأنها مباراة لها قيمة عند الجماهير».
وتابع: «إحنا استفدنا من عجرفة مدرب الزمالك، واستغلنا الاستهتار لدى بعض اللاعبين وضغطنا عليهم طول المباراة حتى أحرزت 4 أهداف»، مضيفًا: «الزمالك كان سيرجع في الشوط الثاني ولكن الأهلي أدخل هدفًا والمباراة فتحت بعدها».
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