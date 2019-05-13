شكرا لقرائتكم خبر عن صبري المنياوي يتحدث عن أزمات الدراويش: 7 لاعبين فقط يصلحون للاستمرار في الإسماعيلي (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجّر صبرى المنياوى، مدير الكرة بنادى الإسماعيلى، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أنه لا يصلح للاستمرار بالفريق الكروى الأول سوى 7 لاعبين فقط في الموسم المقبل إذا أراد المسؤولون بقلعة الدراويش إعادة بناء الفريق بعد انتهاء الموسم الجارى، لافتًا إلى أن الإسماعيلى يواجه ظروفًا صعبة لم يمر بها منذ 38 عامًا عندما كاد الفريق يهبط إلى القسم الثانى في موسم 79-80، وفاز وقتها على المقاولون العرب.

وأوضح «المنياوى» في حواره مع «المصرى اليوم» أنه يسعى لإقناع كريم بامبو بتمديد عقده لحاجة الفريق إلى جهوده، مؤكدًا صعوبة رحيل محمود متولى، مدافع الفريق، دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وشدد «المنياوى» على أنه سيرحل بنهاية الموسم الجارى وفقًا لاتفاق مسبق مع المجلس بتولى المهمة مؤقتًا لنهاية الموسم، وأكد أن إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، هو أفضل مدرب يستطيع انتشال الدراويش من العثرة التي يمر بها، وتحدث «المنياوى» عن المنافسة على بطولة الدورى الممتاز بين الأهلى والزمالك وأشياء أخرى في هذا الحوار:

■ بداية.. ما أسباب تراجع الدراويش هذا الموسم؟

- دعنى أؤكد لك أننى توليت المسؤولية من 15 يومًا فقط، ومن ثم فهناك أسباب عديدة لم نكن على دراية بها، لكن كل ما أستطيع التأكيد عليه أن هناك بعض اللاعبين لا يستحقون الاستمرار في الموسم المقبل.

■ كيف؟

- هناك عدد كبير من اللاعبين يفتقدون للثقة نتيجة النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الموسم، وهو ما أثر سلبًا على مستواهم.

■ كم لاعب يصلح للاستمرار بالإسماعيلى الموسم المقبل؟

- «7» لاعبين فقط يصلحون للاستمرار في الموسم المقبل مع الدراويش، على أن يتم التعاقد مع لاعبين مميزين بنهاية الموسم من خلال مجلس الإدارة.

■ لماذا لم تقم بترشيح اللاعبين للانضمام للدراويش الموسم المقبل؟

- ليست مهمتى، لأنه يوجد مدير للتعاقدات مسئوول عن إبرام الصفقات الجديدة، فضلًا عن أننى سأرحل بعد انتهاء الموسم الجارى، وفقًا للاتفاق مع مجلس الإدارة.

■ البعض يردد أنك سترحل بنهاية الموسم بعد أن ساءت النتائج في الفترة الأخيرة وتوديع الفريق كأس مصر!!.

- لا أنكر أن النتائج التي تحققت بعد أن تولينا المسؤولية لم تُرضنا ولا مجلس الإدارة ولا الجماهير.. وكنا نرغب في تقديم عروض أفضل مما ظهر عليه الفريق.. لكن لا أحد يعلم أننا واجهنا ظروفًا صعبة ولاعبين ليس لديهم طموح ولا رغبة في تقديم الأفضل بسبب فقدان الثقة.

■ ألست معى أن الفريق يواجه ظروفا صعبة بسبب العروض التي تلقاها اللاعبون من أندية أخرى؟

- بالتأكيد عدد من اللاعبين تلقوا عروضا من أندية أخرى، بينهم كريم بامبو ومحمود متولى ومحمد صادق، لكن مجلس الإدارة لن يوافق على رحيل أي لاعب مرتبط بعقد مع النادى إلا في حال الحصول على أكبر مقابل مالى.

■ هل محمود متولى سيستمر مع الإسماعيلى الموسم المقبل؟

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- محمود متولى يواجه أزمة في رحيله عن الفريق، لأنه مرتبط بعقد مع النادى ولا يمكن الاستغناء عنه إلا بموافقة المجلس، ومن ثمّ فعليه أن يفكر جيدًا في قراره النهائى قبل الإعلان عنه.

■ ماذا عن تمديد عقد كريم بامبو؟

- عقدت جلسة مع كريم بامبو، خلال الأيام الماضية، لأننى وجدت أنه لاعب ملتزم ومحترم ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، لكنى أنتظر الرد النهائى خلال الفترة المقبلة.

■ أيهما أفضل للإسماعيلى.. المدرب الأجنبى أم إيهاب جلال؟

- إيهاب جلال أفضل من أي مدرب أجنبى ولديه القدرة على انتشال الفريق من كبوته، لأنه يمتلك كفاءة فنية ومنظم إداريًا ولديه رؤية مستقبلية في اختيار اللاعبين.. أما المدرب الأجنبى فكل ما يميزه هو الصرامة، إذا كان يتمتع بشخصية قوية أمام اللاعبين.

■ هل الفريق قادر على تخطى عقبة الداخلية والأهلى؟

- الإسماعيلى يستطيع تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين لأنها بمثابة كؤوس وأمل في تحسين مركز الفريق بالدورى.

■ من سيحصد لقب الدورى؟

- أعتقد أن الزمالك هو الأجدر باعتبار أنه كان متصدرًا لجدول مسابقة الدورى من بداية الموسم.

■ من هو أفضل لاعب تدرب تحت قيادتك؟

- عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، فهو يمتلك شخصية قوية وعنيد ولديه إمكانيات فنية كبيرة، وكنت أطلق عليه لقب «البرازيلى» من شدة إعجابى به.

■ ما هو الموقف الذي تعرضت له ولم تنسه طوال مشوارك؟

- عندما عدت من الإمارات للعب في الزمالك وطلبنى المدرب الأجنبى الذي كان يقود الفريق في الثمانينيات، لكن مدير قطاع الناشئين وقتها رفض وكان سببا في انتقالى للإسماعيلى.

■ ما حقيقة رفضك لانتقال أحمد فتحى من الإسماعيلى إلى الأهلى؟

- لم يكن رفضا، لكن أحمد فتحى وقتها أبلغنا أنه تلقى عرضا للاحتراف في أوروبا ثم بعدها بشهرين عاد للأهلى، وحدث ذلك مع أكثر من لاعب بالدراويش عندما كان يتلقى عرضا أوروبيا نتأكد أنه سيعود بعدها للاهلى، وبالمناسبة لم يكن ذلك مع لاعبى الإسماعيلى فقط كما يعتقد البعض.

■ كيف؟

- الأهلى ضم طاهر الشيخ، نجم الأوليمبى، بنفس الطريقة عندما أعلن اعتزاله الكرة بعد رفض إدارة النادى السكندرى انتقاله للقلعة الحمراء وقتها، ثم نشر في إحدى الصحف الكبرى أنه اعتزل وقرر العمل في أوروبا، حتى رفعه النادى الأوليمبى من قائمته، لنفاجأ جميعًا بانضمامه بعدها للأهلى.