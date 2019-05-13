شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الداخلية 2-1 وعماد السيد يتصدى لركلة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سجل يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهدف الثاني للزمالك في شباك الداخلية باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الممتاز .

وسجل أوباما الهدف في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعد عرضية من محمد إبراهيم ليستقبلها أوباما داخل المنطقة ويطلقها يسارية صاروخية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .

وفي الدقيقة 79 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الداخلية واشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه اللاعب بهاء مجدي، وتصدى الحارس عماد السيد لكرة الجزاء لينقذ الزمالك من هدف التعادل.