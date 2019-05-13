شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر "الخليج 365": 15 شوال موعدا لـ«عمومية» الأهلي.. وبترجي يدعم منصور بن مشعل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت مصادر "الخليج 365" أن الهيئة العامة للرياضة حددت الـ 15 من شوال موعداً مبدئياً لعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس جديد للنادي الأهلي يوم ، كما طلبت مراعاة أن يكون باب الترشيح على منصب رئيس النادي مفتوحاً لمدة لا تقل عن أسبوعين للراغبين في تولي المنصب، على أن يتم خلال هذه الفترة العمل على تجهيز كل الأمور المتعلقة بإدارة النادي واستعداداته للموسم القادم.

من جهته، ووسط حضور شرفي وإعلامي، عقد الأمير منصور بن مشعل اجتماعاً بأعضاء شرف النادي وإعلامييه، طالب من خلاله بضرورة الالتفاف حول النادي في المرحلة القادمة والوقوف والدعم بكل قوة لعودة الأهلي لوضعه الطبيعي للمنافسة على كل الأصعدة.

من جانبه، أعلن عبدالله بترجي وبشكل رسمي دعمه الكامل لملف الأمير منصور بن مشعل والوقوف بجانبه وتقديم كل السبل المتاحة لمساندة الأمير منصور بن مشعل في حال فوزه بكرسي الرئاسة، وقال: «هذا ديدن كل أهلاوي يبحث عن مصلحة الأهلي».