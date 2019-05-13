الاتحاد يبقي على المنقذ سييرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر، البشرى لجماهير النادي من خلال إعلانه تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، التشيلي خوسيه لويس سييرا، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق، خلال الموسم المقبل.

وتعاقد الاتحاد مع سييرا منتصف الموسم الحالي خلفا للكرواتي سلافين بيليتش بهدف إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث نجح في المهمة بجانب قيادته الاتحاد للتأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا وتحقيقه نتائجا مميزة على المستويين المحلي والقاري.