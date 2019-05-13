شكرا لقرائتكم الزمالك يفلت من كمين الداخلية بثنائية أوباما وكهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت المباراة التى جمعت بين الزمالك و الداخلية بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي اقيمت على ملعب بتروسبورت.

وأحرز هدف الشوط الأول للزمالك محمود كهربا فى الدقيقة 18 من عمر المباراة ثم تعادل الداخلية عن طريق ابراهيم ابو اليزيد ثم عدل ابراهيم اوباما النتيجة باحرز الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 74.

بهذا الفوز عاد الزمالك إلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعد خوضه 29 مباراة فيما يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 70 نقطة بعد خوضه 30 مباراة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 65 نقطة بعد خوضه 31 مباراة بينما بتلك النتيجة تأكد هبوط الداخلية للقسم الثانى برصيد 27 نقطة بعد خوضه 32 مباراة ليلحق بالنجوم الذى كان أول الهابطين.

ودخل الزمالك بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وبهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. فيما يأتى على مقاعد البدلاء كلا من:"عمر صلاح، عبد الله جمعة، محمد عنتر، حميد أحداد، محمد إبراهيم، محمد أحمد كماتشو، أحمد زيزو"، فيما قام جروس باستبعاد الثنائى محمود الونش ومحمد حسن. بينما جاء تشكيل الداخلية على النحوالتالى : حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: محمود شديد قناوي وأحمد جودة وإبراهيم أبو اليزيد وعبد العزيز السيد خط الوسط: وأحمد بحبح ومحمد جمال وسمير فكري ومحمد ربيع القط خط الهجوم: ايشا ايناسو وكيفين موهيري

وفى الدقيقة الاولى هاجم فريق الداخلية على مرمى الزمالك ولكن تمر من امام مهاجم الداخلية تخرج الى ركله مرمى .

بينما جاء فى الدقيقة الثانية من المباراة امتلاك الزمالك للكره فى خط وسط الداخلية لكن بدون خطورة على المرمى.

وفى الدقيقة الرابعة انحصر اللعب فى وسط المعلب بين الفريقى .

قام لاعبى الزمالك ببناء هجمة خطيره فى الدقيقة السادسة على مرمى الداخلية من جانب كهربا ولكن تمر بجانب القائم لتخرج الى ركله ركنيه بعد اخراج محمد صبحى حارس الداخلية للكرة.

ثم سيطر الزمالك على الكرة وبناء الهجمات على مرمى محمد صبحى لكن بدون خطورة على مرمى الدخلية .

قام لاعب الزمالك بالتتدخل القوى على لاعب الداخلية فى الدقيقة 13 ولكن لم يشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء.

وتمر ربع ساعة من الشوط الأول بدون أهداف بعد هجمات كثيرة للزمالك على مرمى الداخلية.

ويشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب الداخلية فى الدقيقة 17 بعد تتدخل اللاعب على زيزو على منطقه جزاء الفريق البوليسى ليحتسب الحكم ركله حرة امام مرمى محمد صبحى.

سجل محمود كهربا من الركله الحرا الهدف الأول للزمالك فى مرمى الدخلية بعد تصويبه ارضيه من اسفل الحائط وجاء الهدف فى الدقيقة 18 من عمر المباراة.

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والغى الصباحى حكم المباراة هدف للداخلية فى الدقيقة 19 لداعى التسلل على مهاجم الفريق.

وسيطر الداخليه على مجرى المباراة بعد هدف كهربا لتستمر السيطرة الى 7 دقائق متواصلة وعدم خوض لاعبى الزمالك لشن هجمة على مرمى الداخلية الى الدقيقة 25.

وشن لاعبى الزمالك هجمة خطيرة على مرمى محمد صبحى فى الدقيقة 26 من عمر المباراة ولكن يتدخل مدافع الداخلية لمنع الهدف الثانى من امام عمر السعيد.

مرت نصف ساعة من الشوط الأول ومازل الزمالك متقدم بهدف كهربا الذى احرزة فى مرمى الدخلية فى مرمى محمد صبحى.

وانحصر اللعب فى وسط الملعب لمدة ثلاث دقائق ثم بدا كهربا هجمة للزمالك لكن يهدر اوباما فرصة الهدف الثانى .

قام لاعبى الداخلية لتعديل النتيجة بشن هجمات عديده على مرمى الزمالك لكن سد مدافعى القلعة البيضاء الثغرات امام لاعبى الداخلية .

واشهر محمد الصباحى الكرت الاصفر لعمر السعيد مهاجم الزمالك بعد تدخل خطير على لاعب الداخلية فى الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وضاعف لاعبى الداخلية الهجوم على مرمى الزمالك لكن بدون خطورة على مرمى عماد السيد لوقف دافع الزمالك فى الاماكن المخصصة لهم لسد الفراغات امام مهاجى الداخلية.

واحتسب حكم المباراة 2 دقيقة وقت محتسب بدل ضائع .

وانتهى حكم المباراة الشوط الأول بعد احتساب 2 دقيقة لوقت بدل ضائع بتقدم الزمالك بهدف لكهربا

وابدا ااشوط الثانى سريعا بين الفريقى على مرمى الاخر لكن بدون خطورة على الحراس

وبعد مرور 5 دقائق على بدايه الشوط الثانى لم يهدد الفريقى احد مرمى الاخر .

وضغط لاعبى الداخلية على مدافعى الزمالك لتعديل النتيجة لكنها تفشل مجددا وفى الدقيقة 60 يحرز ابراهيم ابو اليزيد هدف التعادل للداخلية فى مرمى عماد السيد بعد كرة من ركله حرة .

وطالب لاعبى الزمالك بركله جزاء من الحكم الصباحى بعد تدخل مدافع الداخلية على سيد زيزو فى منطقه الجزاء ولكن لم يحتسب الحكم شى.

وسيطر لاعبى الزمالك على مجرى المباراة بعد الهدف الذى احرزه لاعب الداخلية فى مرمى عماد السيد لتعديل النتيجة ولكن تفشل المحاولات .

وفى حالة غريبه يلعب لاعبى الزمالك لرمية تماس مرتين فى نفس الدقيقة .

سجل اوباما هدف التقدم للزمالك من جديد فى الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعد عرضية من محمد ابراهيم .

وتشاجر لاعبى الزمالك مع لاعب الداخلية بعد سقوط الثانى على ارض الملعب وتدخل بهاء مجدى على لاعب الداخلية ثم رفع الصباحى لكرت اصفر للثنائى بهاء مجدى و لاعب الداخلية.

واحتسب الصباحى ركله جزاء ثم الطرد لبهاء مجدى بعد تدخل على لاعب الداخلية فى منطقه الجزاء ثم أهدر ابراهيم ابو اليزيد للركله بعد تصدى عماد السيد للكرة.

سقط عماد السيد حارس الزمالك على ارض المعلب بعد تصدى لتصويبه صاروخية من لاعب الداخلية ليخرجها الى ركله ركنية ثم السقوط لتقى العلاج.

وخرج عماد السيد من ارض المعلب بعد الاصابة ونزول عمر صلاح بديلا له .

واحتسب حكم المباراة سبع دقائق للوقت المحتسب بدل الضائع .

واهدر كهربا فرصه الهدف الثالث للزمالك امام مرمى الداخلية