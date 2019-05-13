شكرا لقرائتكم عمر صلاح يحرس عرين الزمالك أمام نهضة البركان فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب عماد السيد حارس فريق الزمالك، عن مباراة نهضة البركان فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية فى المغرب، يوم 19 مايو القادم، بسبب الإصابة فى كسر إصبع يده أمام الداخلية، وهذا ما يجعل وجود عمر صلاح الحارس البديل للزمالك فى حماية عرين الأبيض فى المباراة .

كان محمود جنش حاس الزمالك الأساسى حصل على البطاقة الحمراء أمام النجم الساحلى فى مباراة الإياب فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية، وهذا ما جعله بعيدًا عن قائمة الفريق فى المباراة النهائية أمام نهضة البركان المغربى.