شكرا لقرائتكم عمر صلاح يحرس عرين الزمالك أمام نهضة البركان فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد غياب عماد السيد حارس فريق الزمالك، عن مباراة نهضة البركان فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية فى المغرب، يوم 19 مايو القادم، بسبب الإصابة فى كسر إصبع يده أمام الداخلية، وهذا ما يجعل وجود عمر صلاح الحارس البديل للزمالك فى حماية عرين الأبيض فى المباراة .
كان محمود جنش حاس الزمالك الأساسى حصل على البطاقة الحمراء أمام النجم الساحلى فى مباراة الإياب فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية، وهذا ما جعله بعيدًا عن قائمة الفريق فى المباراة النهائية أمام نهضة البركان المغربى.
وانتهت المباراة التى جمعت بين الزمالك والداخلية بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي اقيمت على ملعب بتروسبورت.
وأحرز هدف الشوط الأول للزمالك محمود كهربا فى الدقيقة 18 من عمر المباراة ثم تعادل الداخلية عن طريق ابراهيم ابو اليزيد ثم عدل ابراهيم اوباما النتيجة باحرز الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 74.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر صلاح يحرس عرين الزمالك أمام نهضة البركان فى نهائى الكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.