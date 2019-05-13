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جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك فريق نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب "البلدي" في المغرب، وذلك ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحاول الزمالك تحقيق نتيجة جيدة على الأراضي المغربية، خاصة أن مباراة الإياب ستكون على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية يوم 26 من الشهر نفسه، ويالتالي ستكون الفرصة كبيرة لتحقيق اللقب بين جماهيره.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك القادمة، ونجح نادي الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية بعدما قدم مباراة بطولية أمام فريق النجم الساحلي التونسي على الملعب الأولمبي بسوسة، حيث استطاع الفريق الأبيض أن يحافظ على نظافة شباكه، ليخرج بتعادل سلبي ثمين للغاية ويتأهل لنهائي البطولة، بأفضلية فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك القادمة، وتأهل نهضة بركان للنهائي بعدما قام بريمونتادا أمام فريق الصفاقسي التونسي عقب فوزه بثلاثة أهداف نظيفة، بعد خسارته خلال مباراة الذهاب بهدفين دون رد. Advertisements

ليخطف الفريق المغربي بطاقة التأهل بعدما ظن الجميع أن الفريق الأبيض سيواجه الصفاقسي التونسي في المباراة النهائية.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك القادمة، ويرغب الفريق الأبيض في العودة إلى منصات التتويج الإفريقية بعد غياب كبير، حيث إن آخر تتويج للفريق الأبيض كان في عام 2002 عندما فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق.

بل أن إذا فاز الزمالك بالبطولة، ستكون هي المرة الأولى في التاريخ التي يتوج فيها الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك القادمة، ويبحث الزمالك عن تحقيق الثنائية هذا الموسم، خاصة أنه ينافس بقوة على لقب الدوري المصري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ65 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الغريم التقليدي النادي الأهلي المتصدر حالياً برصيد 70 نقطة.

بينما وصل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية وسيواجه نهضة بركان المغربي في مباراتين حاسمتين.