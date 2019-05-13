شكرا لقرائتكم عمر السعيد يغيب عن الزمالك المباراة القادمة فى الدورى بسبب الإيقاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد غياب عمر السعيد مهاجم الزمالك عن أولى مباريات الفريق المقبلة في الدوري للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الداخلية في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز وفي نفس الوقت يغيب طارق حامد لاعب الوسط عن المبارة المقبلة للأبيض في الدوري للإيقاف للحصول على الانذار الثالث.
وكان اتحاد الكرة أعلن عن تأجيل لقاء الفريق الأبيض المقبل في الدوري أمام الانتاج الحربي والذي كان مقررا له يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين بالدورى.
ولم يحدد اتحاد الكرة جدول مباريات الفريق الأبيض المقبلة في الدوري بسبب ارتباط الزمالك بمواجهتى نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
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