أوباما يتقدم للزمالك بالهدف الثانى فى شباك الداخلية فى الدقيقة 73...

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جدة - عمرو شويل تقدم نادى الزمالك بالهدف الثانى فى شباك الداخلية عن طريق اللاعب يوسف اوباما فى الدقيقة 73 ، فى المباراة المقامة بينهما على ملعب ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وبهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. Advertisements فيما يأتى على مقاعد البدلاء كلا من:"عمر صلاح، عبد الله جمعة، محمد عنتر، حميد أحداد، محمد إبراهيم، محمد أحمد كماتشو، أحمد زيزو"، فيما قام جروس باستبعاد الثنائى محمود الونش ومحمد حسن. بينما جاء تشكيل الداخلية على النحوالتالى : حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: محمود شديد قناوي وأحمد جودة وإبراهيم أبو اليزيد وعبد العزيز السيد خط الوسط: وأحمد بحبح ومحمد جمال وسمير فكري ومحمد ربيع القط خط الهجوم: ايشا ايناسو وكيفين موهيري

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