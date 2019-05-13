شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث شهدت المسابقة إقامة مباراة واحدة بين الزمالك والداخلية، على ملعب "بترو سبورت"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32، ولازال أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب يتربع على الصدراة بفارق كبير عن منافسيه.

ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث ظل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على صدراة الهدافين برصيد 18 هدفاً، يليه كل من محمود علاء مدافع الزمالك و خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري بنفس رصيد الأهداف وهي 14، ثم صلاح أمين مهاجم فريق النجوم برصيد 12 هدفاً.



ترتيب هدافي الدوري المصري والزمالك يحقق فوزاً صعباً على الداخلية ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث نجح نادي الزمالك في تحقيق فوزاً هاماً على فريق الداخلية ب ، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة. Advertisements

أحرز الهدف الأول للفريق الأبيض محمود كهربا يالدقيقة 18 من الشوط الأول، من تسديدة رائعة سكنت شباك محمد صبحي حارس الداخلية، قبل أن يتعادل أبو اليزيد لفريق الداخلية بالدقيقة 61.



ترتيب الهدافين

وفي الدقيقة 73 استطاع يوسف أوباما أن يحرز هدف الفوز للفريق الأبيض، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في شباك محمد صبحي.

بهذا الفوز حافظ الفريق الأبيض على آماله وحظوظه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث ارتفع رصيده إلى 66 نقطة لينقض على المركز الثاني خلف غريمه التقليدي النادي الأهلي برصيد 70 نقطة، بينما ظل رصيد فريق الداخلية كما هو 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 بجدول الترتيب.