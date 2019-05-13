شكرا لقرائتكم هبوط الداخلية إلى القسم الثانى بثنائية أوباما وكهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد هبوط فريق الداخلية الذى يقوده علاء عبدالعال، إلى دورى القسم الثانى، بعد هزيمته من الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من منافسات الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.
واحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 27 نقطة، بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 13 مباراة، ليتأكد هبوطه لدورى القسم الثانى حيث كان يحتاج الفريق للفوز فى مبارياته الثلاثة أمام الزمالك والإسماعيلى والمصرى بالإضافة إلى انتظار سقوط أى من منافسيه للهروب من الهبوط ولكن بعد خسارته أمام الزمالك تأكد هبوطه بشكل رسمى.
وبهذا يكون فريق الداخلية الذى صعد للدورى أول مرة موسم "2011- 2012"، ولم يهبط للدرجة الثانية بعدها، هو ثانى الفرق الهابطة رسميًا إلى القسم الثانى بعد سقوط فريق النجوم، وتأكد هبوطه من الجولة الماضية عقب هزيمته أمام مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، ليتذيل جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.
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