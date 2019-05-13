شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: هناك اشتباه بكسر فى كتف عماد السيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح الاعلامى أحمد شوبيرعن عدم مشاركة عماد السيد فى المباراة المقبلة بعد الإصابة التى تعرض لها اليوم أمام الداخلية في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

قال أحمد شوبيرعبر برنامج "ملعب أون "المذاع على فضائية أون سبورت أنه هناك اشتباه بكسر فى كتف عماد السيد بعد التصدى لتسديدة لاعب الداخلية ثم الاصطدام بالعرضة.

فاز الزمالك على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، فى مباراة ماراثونية جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت على ستاد بتروسبورت، تُعد مباراة الزمالك والداخلية البروفة الأخيرة للفريق الأبيض قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المحدد له يوم 19 مايو الجارى، بالمغرب.