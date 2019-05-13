شكرا لقرائتكم قصة مباراة رمضانية.. عندما أزاح ديناموز هرارى الزمالك من أفريقيا بنهار رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 21 سبتمبر لعام 2008، والذى تزامن مع يوم 21 رمضان لعام 1429 هـ، يوم حزين فى تاريخ الزمالك والذى فشل فيه فى التأهل لدور ربع نهائى دورى أبطال إفريقا 2008، حيث كان الزمالك فى موقف صعب للغاية فى دور المجموعات ، ووصل إلى الجولة الأخيرة وفى جعبته 5 نقاط فقط، وحانت موعد الجولة السادسة من دور المجموعات، بمباراتى الزمالك أمام ديناموز بطل زيمبابوي، فى الوقت الذى كان الأهلى متصدر المجموعة سيلتقى أمام أسيك الإيفواري.

الزمالك حينها كان لا بديل له على الفوز وانتظار مباراة الأهلى لفوز هو الأخر وصعود الأبيض بفارق الأهداف إلا أنه فرط فى الفوز وتلقى هزيمة بهدف نظيف فى زيمبابوي .

جماهير الزمالك وقتها تحدثت بشكل كبير عن احتمالية قيام الأهلى بتفويت المباراة لصالح أسيك، ليضيع على الأبيض فرصة الصعود للدور قبل النهائي فى البطولة خشية ملاقته فى نهائى البطولة الأفريقية.

المباراة أقيمت خارج أرض الزمالك فى ملعب ديناموز بزيمبابوي فى نهار رمضان، فى ظروف صعبة وقاسية على اللاعبين الذين أشارات أصابع الاتهام حينها إلى قيامهم بالإفطار حتى تم رصد بعض اللقطات التى تشير إلى تناولهم المياه والعصائر فى الوقت الذى نفى فيه الكثيرين عدم صيام اللاعبين وأكدوا على صيامهم فى الرحلة وأثناء المباراة.

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وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام ديناموز هراري بهدف سجله البديل ديفيد شوكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، مما أدى إلى تأهل ديناموز إلى نصف النهائي مباشرة لمواجهة نادي القطن الكاميروني، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي وأسيك مساء الأحد في القاهرة.

وأنقذ الحارس المتألق عبد الواحد السيد حارس الزمالك فريقه من هزيمة ثقيلة أمام ديناموز، بعدما تصدى لأكثر من فرصة محققة على مدار شوطي المباراة، فى الوقت الذى لم يشن فيه الزمالك هجمة واحدة خطيرة طوال شوطي المباراة، على الرغم من بداية المباراة برأسي حربة هما جونيور أجوجو وشريف أشرف ومحمد عبد الله كصانع ألعاب.

واستبدل المدير الفني للزمالك مصطفى جعفر وعبد الحليم علي وأيمن عبد العزيز في الشوط الثاني ولكن أداء الفريق لم يتحسن وودع الأبيض البطولة.