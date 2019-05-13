ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والداخلية...

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جدة - عمرو شويل ترتيب جدول الدوري المصري اليوم الأحد 12-5-2019، حيث شهد إقامة مباراة واحدة بين الزمالك والداخلية، على ملعب "بترو سبورت"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة.

ترتيب جدول الدوري المصري اليوم الأحد 12-5-2019، حيث ظل النادي الأهلي متربعاً على صدارة الدوري برصيد 70 نقطة، بينما نجح الزمالك في خطف المركز الثاني من فريق بيراميدز، وذلك عقب انتصاره على الداخلية، حيث أصبح يحتل الفريق الأبيض مركز الوصافة برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 65 نقطة.



ترتيب جدول الدوري المصري والزمالك يحقق انتصاراً مثيراً على الداخلية ترتيب جدول الدوري المصري، حيث نجح نادي الزمالك في تحقيق فوزاً هاماً ومثيراً على فريق الداخلية ب ، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة.

ترتيب

أحرز الهدف الأول للفريق الأبيض محمود كهربا يالدقيقة 18 من الشوط الأول، من تسديدة رائعة سكنت شباك محمد صبحي حارس الداخلية، قبل أن يتعادل أبو اليزيد لفريق الداخلية بالدقيقة 61.

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وفي الدقيقة 73 استطاع يوسف أوباما أن يحرز هدف الفوز للفريق الأبيض، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في شباك محمد صبحي.

بهذا الفوز حافظ الفريق الأبيض على آماله في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث ارتفع رصيده إلى 66 نقطة ليخطف المركز الثاني من بيراميدز، الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 65 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الداخلية عند 27 نقطة فقط، يحتل بهم المركز الـ17.